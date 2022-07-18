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В Херсоне вскрыли "гнездо" украинских диверсантов

В Херсоне вскрыли "гнездо" украинских диверсантов

Источник в силовых структурах России рассказал РИА Новости, что в последние дни сотрудники одного из русских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в освобождённом Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами.

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