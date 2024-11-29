В парламенте Армении оценили вероятность выхода из ОДКБ

Позиция Армении касательно участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается прежней, несмотря на отказ Еревана участвовать в саммите в Астане, который прошел 28 ноября, сообщили «Известиям» в парламенте республики.
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