После Путина будет еще страшнее

Явлинский стал похож на Троцкого! Осталось только в Мексику сигануть?

тимур чагалидзе

Гриша шкура, раз считает, что в замораживании конфликта между Россией и Украиной должны принимать участие США. А шкуру всегда ставят к стенке! Да и заморозка России не нужна. Нужна полная и безоговорочная победа!