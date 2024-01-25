Явлинский намекнул Киеву: пора сдаться, пока не поздно О Григории Явлинском в последнее время мы слышим не очень часто.
После Путина будет еще страшнее
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Не верьте Явлинскому, он из 5 колонны
Ответить
1 час.
ШН
Шеин Никита
Явлинский стал похож на Троцкого! Осталось только в Мексику сигануть?
Ответить
20 мин.
тимур чагалидзе
Гриша шкура, раз считает, что в замораживании конфликта между Россией и Украиной должны принимать участие США. А шкуру всегда ставят к стенке! Да и заморозка России не нужна. Нужна полная и безоговорочная победа!
Ответить
14 мин.
Свежие комментарии