Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

ВТБ планирует в 2025 году распродать активы из-за ужесточения регулирования экосистем

ВТБ планирует в 2025 году распродать активы из-за ужесточения регулирования экосистем

ВТБ планирует распродать непрофильные активы из-за ужесточения регулирования экосистем. По словам первого зампреда банка Пьянова, речь идет о гостиничных и страховых активах, высвобождающихся офисных зданиях и активах из сферы private equity .

Вернуться к статье
наверх