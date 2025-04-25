ВТБ планирует в 2025 году распродать активы из-за ужесточения регулирования экосистем

ВТБ планирует распродать непрофильные активы из-за ужесточения регулирования экосистем. По словам первого зампреда банка Пьянова, речь идет о гостиничных и страховых активах, высвобождающихся офисных зданиях и активах из сферы private equity .
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