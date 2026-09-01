Как по новым правилам регистрировать домашнюю птицу: полный разбор

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу очередной этап обязательного учёта и маркирования сельскохозяйственных животных.
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Еще немного- и очередной идиот с депутатским значком выдвинет законодательную инициативу пересчитать и обложить налогом всех тараканов. И обязательно, под страхом штрафа, на каждого таракана нацепить бирку с номером! За каждую такую бирку, естественно, надо заплатить!
А ведь было у нас это! При Хрущеве. Тогда страна столкнулась с дефицитом продовольствия- и Хрущев решил задачу чисто по- пролетарски: Отнять у частников!
И по деревням пошли комиссии, которые пересчитывали свиней, коров, кур, яблони, кусты малины и смородины...
Потом начисляли налог. Крестьяне отреагировали ожидаемо: Начали резать скот и птицу, вырубили яблони. Какое- то время полки магазинов действительно ломились. Но все это было очень скоро проедено- и полки опустели. И тогда вдруг (ну кто мог ожидать!) оказалось, что поголовья нет, что мяса нет и в ближайшие годы не будет. И тогда мы пошли на поклон на Запад. Пшеницу везли из Канады. Говядину- из Аргентины...
Нет, не умнеет русский мужик! Не идет ему впрок ни опыт соседей, ни свой собственный. Русский готов раз за разом отплясывать гопака все на тех же граблях, набивая шишки все на тех же местах.
Вот и эта «инициатива» кончится точно так же. Тем более, что по глупости своей она далеко обогнала все, что сделали коммунисты в эпоху Хрушевского «волюнтаризма».
И русские вновь окажутся перед пустыми полками.
Нет на планете Земля ничего страшнее русского дурака!
Страшнее него только русский дурак при власти!