Член СПЧ Кирилл Кабанов высмеял учёт кур, назвав его "дурацким бредом сумасшедших"

Член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов взорвал сеть риторическим вопросом: «Зачем эта "перепись петухов"?».
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Кто это придумал (похоже это титанический труд для них), внедрил - покажите народу, назовите имена, пусть народ знает своих "героев ","добродетелей".
Их, этих "законотворцев" из курятника не только на профпригодность нужно проверять, но и на псхическую вменяемость...количество табуретов в квартирах, или тарелок не хотят поставить на учёт?...
Похожа эта регистрация на подготовки обложения налогом по Хрущеву каждой курицы и кролика.