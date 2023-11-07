Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens
    не жалко комика Зелю от слова совсем! Скорее бы прикопали!Акт о капитуляции...
  • лина любимцева
    Экономика "выросла" за счет чего? ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕН?Экономика, глупцы...
  • Nikolaev Vadim
    А мы их к стати и не ратифицировалиСША хотят наш ост...

Врача, который нашел суррогатную маму для Галкина* и Пугачевой, посадили за торговлю людьми

Врача, который нашел суррогатную маму для Галкина* и Пугачевой, посадили за торговлю людьми

Расследование громкого дела, которое продолжалось несколько лет, наконец подошло к завершению. В результате разбирательств глава Европейского центра суррогатного материнства, Владислав Мельников, был приговорен к непростым 19 годам и шести месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх