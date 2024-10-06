Ирина Болгар объяснила фото из семейного архива с Дуровым

Представляющаяся матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар объяснила, что опубликовала фотографии из семейного архива в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с предпринимателем.
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