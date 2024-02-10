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Песков назвал главным в интервью Карлсону, что люди на Западе услышат Путина

Песков назвал главным в интервью Карлсону, что люди на Западе услышат Путина

Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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