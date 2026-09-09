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FiNE NEWS

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Искусственный интеллект решил задачу тысячелетия о уравнениях Навье — Стокса

Компания OpenAI сообщила о достижении значимого результата в области математики: с помощью искусственного интеллекта было получено доказательство существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса, одной из семи задач тысячелетия.

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