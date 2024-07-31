Украинцы против насильственной мобилизации, в стране формируется движение сопротивления Татьяна СергееваНа фоне усиления принудительной мобилизации на Украине, все больше случаев зафиксированных поджогов автомобилей, принадлежащих Территориальным центрам комплектования (ТЦК) или их сотрудникам.