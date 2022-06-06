Американский посол в Москве Салливан: полное примирение России и США в текущей ситуации невозможно

Полное примирение между Российской Федерацией и США в текущей ситуации невозможно. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал Джон Салливан, американский посол в Москве.
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