Депутат Рады Дубинский: Зеленскому придется принять условия России

У президента Украины Владимира Зеленского нет ни одного козыря в переговорах с Россией в Турции. Ему не с чем ехать в Стамбул, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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