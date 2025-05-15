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Депутат Рады Дубинский: Зеленскому придется принять условия России

Депутат Рады Дубинский: Зеленскому придется принять условия России

У президента Украины Владимира Зеленского нет ни одного козыря в переговорах с Россией в Турции. Ему не с чем ехать в Стамбул, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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