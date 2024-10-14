Стала известна личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker

Влад Владимиров

Собакам всегда уготовлена собачья смерть. И здесь удивляться этому никому уже давно, в принципе, как говорят: не надо. Хочется отметить тут, что в каждой нации отребье есть. Это особа каста, которая время от времени сбивается в такое стадо...