Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну дык это одно а где еще доп. законы? Например "Одно разрешение на работу-один человек", а не весь кишлак......... У...Принято единоглас...
  • Дмитрий Гурин
    Уууууу какой там в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне поднялся воооооой!!!Взаимная оборона:...
  • Дмитрий Гурин
    А нахрена Арабам лезть в это севоеро-западное европейское дерьмо?В Politico сообщи...

Стала известна личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker

Стала известна личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker

Боевая машина пехоты с американским экипажем была уничтожена в Глушковском районе Курской области.Осинтеры обнаружили в Интернете информацию об иностранном члене экипажа подбитого БТР Stryker, который был атакован морскими пехотинцами из 810-й бригады Черноморского флота, написал в своём Telegram-канале военкор Борис Рожин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Собакам всегда  уготовлена собачья смерть. И здесь удивляться этому  никому уже давно, в принципе, как говорят: не надо. Хочется отметить тут, что в  каждой нации отребье есть. Это особа каста, которая время от времени сбивается в такое стадо...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх