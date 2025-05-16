Клаксон
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Клаксон

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Ford запатентовал звуковую систему из машин

Ford запатентовал звуковую систему из машин

Технология от Ford позволяет использовать автомобили как передвижные системы объемного звучания. Согласно одобренному USPTO патенту, система от Ford позволяет объединить несколько автомобилей в одну огромную звуковую систему.

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