Ford запатентовал звуковую систему из машин

Технология от Ford позволяет использовать автомобили как передвижные системы объемного звучания. Согласно одобренному USPTO патенту, система от Ford позволяет объединить несколько автомобилей в одну огромную звуковую систему.
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