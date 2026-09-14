NYT: Хегсет создает хаос в Пентагоне и мешает решению важных задач

Хаос, который складывается в Пентагоне при нынешнем министре войны США Пите Хегсете, отвлекает руководство от решения приоритетных задач по обеспечению безопасности страны.
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