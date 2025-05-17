«Омоияри» и еще два золотых правила жизни японцев помогут стать счастливыми и успешными

Юкико Учида — психолог из Японии, она уже много лет посвятила изучению счастья в разных культурах. Будучи не только практиком, но и исследователем, Юкико написала не одну научную работу о благополучии и социальных связях.
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