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Bloomberg: Запад готовит России «интеллектуальную ловушку»

Bloomberg: Запад готовит России «интеллектуальную ловушку»

Западным санкциям потребовалось больше времени, чтобы принести свои плоды. Даже сейчас, когда Россия производит почти столько же нефти, сколько было до ввода лавины ограничений, Москва вынуждена продавать свой продукт в Азии с большими скидками.

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