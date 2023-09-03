Венгерская «рапсодия» Орбана

Владимир Соловьев ЕВРОСОЮЗ "ШТАМПОВАЛСЯ" ПОД НАТО, БЕЗ ДОЛГОСРОЧСНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ. ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ В НЁМ НЕТ. ЕСЛИ НЕ РАСПУСТИТСЯ, ПОВТОРИТ ЭПОПЕЮ С ГИТЛЕРОМ. С РОССИЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ КАК В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ ВСЕМ СКОПОМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. РОССИИ БЕЗОПАСНЕЕ И ВЫГОДНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ ЕВРОЗОНЫ!

Юрий Рязанов Следующей за Венгрией должна быть Германия , чтобы вернуть свои земли у поляков .