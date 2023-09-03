Закон и Порядок

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Венгерская «рапсодия» Орбана

Венгерская «рапсодия» Орбана

Будапешт может начать процесс по выходу из Евросоюза? Венгерское руководство трезво оценивает ситуацию вокруг кризиса на Украине, при этом страна, которая является членом ЕС и НАТО, не боится отстаивать свои национальные интересы.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕВРОСОЮЗ &quot;ШТАМПОВАЛСЯ&quot; ПОД НАТО, БЕЗ  ДОЛГОСРОЧСНОЙ  ПЕРСПЕКТИВЫ. ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ В НЁМ НЕТ. ЕСЛИ НЕ РАСПУСТИТСЯ, ПОВТОРИТ ЭПОПЕЮ С ГИТЛЕРОМ. С РОССИЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ КАК В НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ ВСЕМ СКОПОМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. РОССИИ БЕЗОПАСНЕЕ И ВЫГОДНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ ЕВРОЗОНЫ!
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1 д.
Юрий Рязанов
Следующей за Венгрией должна быть Германия , чтобы вернуть свои земли у поляков .
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1 д.
Людмила Лиханова
Уже сделаны соответствующие выводы и теперь, по крайней мере у нас, растят будущих государственников в тиши и с особыми знаниями. Так что будет кому передать страну и не таким как меченный и пьянь.
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21 час.

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