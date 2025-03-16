«Ваши дома будут нашими, а вы исчезнете»: люди устали молчать и выступили с трибуны против цыган

ПП Петр Петрович Канаев При союзе был закон, но они один хрен не работали. Женщины ходили в город гадать, а мужики пили пиво дома.

света челюбеева Они не работали,обманывали население, а сейчас еще и наркотой промышляют.Но они артистичные и был у них театр Ромэн,где пели многие известные певцы и певицы.Пусть возрождают.Вот это как раз и будет противопоставлением нашим горе- артистам,которые уже всем надоели.