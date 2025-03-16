Avia.pro - СМИ В деревне Кротовка Самарской области назревает буря. Здесь, среди скромных домов и пыльных дорог, местные жители больше не могут молчать.
«Ваши дома будут нашими, а вы исчезнете»: люди устали молчать и выступили с трибуны против цыган
Комментарии
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Петр Петрович Канаев
При союзе был закон, но они один хрен не работали. Женщины ходили в город гадать, а мужики пили пиво дома.
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9 час.
света челюбеева
Они не работали,обманывали население, а сейчас еще и наркотой промышляют.Но они артистичные и был у них театр Ромэн,где пели многие известные певцы и певицы.Пусть возрождают.Вот это как раз и будет противопоставлением нашим горе- артистам,которые уже всем надоели.
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7 час.
Виктор Гайдуков
А в Самарской области вообще есть какая-либо власть? А если такой власти нет, то, наверное, надо обращаться за защитой к верховной власти. Писать Генеральному прокурору, писать Бастрыкину, писать Володину в Госдуму. Я так думаю. Ну не устраивать же в селе гражданскую войну?
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2 час.
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