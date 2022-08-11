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В Крыму оценили обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

В Крыму оценили обещание Зеленского "вернуть" полуостров Украине

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency В Киеве показывают маниакальную зависимость от планов по «возвращению» Крыма, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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