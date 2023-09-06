Идеальную маму-блогерку Руби Франке арестовали за жестокое обращение с детьми

Несколько лет назад она завела YouTube-канал «8 пассажиров», где показывала семейную идиллию Глядя на идеально выверенные семейные фото с улыбающимися детьми в блоге Руби Франке невозможно было предположить, какой ужас скрывался за красивым фасадом.
Несколько лет назад она завела YouTube-канал «8 пассажиров», где показывала семейную идиллию Глядя на идеально выверенные семейные фото с улыбающимися детьми в блоге Руби Франке невозможно было предположить, какой ужас скрывался за красивым фасадом.
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