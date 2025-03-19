Вечно молодой, вечно злодей-сердцеед Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев с легкостью обманывает время. Сложно поверить, что ему уже стукнуло семьдесят пять. Знаменитый эстрадный певец и автор песен родился 19 марта 1949 года, и, хотя шансов стать оленеводом у него было гораздо больше, он вопреки всему стал звездой шоу-бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии