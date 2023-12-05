Уже перекрыли ККП на границе с Россией, остальную "натугу" пока кладут на Киев. Чтобы подольше сдерживал "нашествие России" на страну тысячи озёр и масла, отправляя в топку контрнаступа новых цеевропейцев.
Финны приняли решение гадить России
Комментарии
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Леонид Руси
Всё объясняется всегда знаком зодиака. Под знаком Близнецы... Пиндосия, Пшекия, Румыния, Молдавия, Финляндия... Самый слабый, но хитрый знак зодиака... Венгрия тоже Близнецы, но мы их в плен не брали... и они поменяли полюса по ходу дела... Детский знак зодиака... Третье воплощение...
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16 час.
авдей НА
Зачем вообще надо было поднимать кормить европу я не пойму народ голодный еще и их тащили чтоб после 80 лет они нам нам опять угрожали ну кто нибудь обьяснит зачем
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14 час.
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