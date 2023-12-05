Финны приняли решение гадить России

Всё объясняется всегда знаком зодиака. Под знаком Близнецы... Пиндосия, Пшекия, Румыния, Молдавия, Финляндия... Самый слабый, но хитрый знак зодиака... Венгрия тоже Близнецы, но мы их в плен не брали... и они поменяли полюса по ходу дела... Детский знак зодиака... Третье воплощение...

авдей НА

Зачем вообще надо было поднимать кормить европу я не пойму народ голодный еще и их тащили чтоб после 80 лет они нам нам опять угрожали ну кто нибудь обьяснит зачем