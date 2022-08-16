"Масштабы поражают": изменения в самом центре Владивостока обрадовали людей

Многих жителей Владивостока обрадовали изменения, которые сейчас проводят буквально в самом центре. Горожан поразили масштабы работ и они, в свою очередь, уже ждут окончательного результата.
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