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"Масштабы поражают": изменения в самом центре Владивостока обрадовали людей

"Масштабы поражают": изменения в самом центре Владивостока обрадовали людей

Многих жителей Владивостока обрадовали изменения, которые сейчас проводят буквально в самом центре. Горожан поразили масштабы работ и они, в свою очередь, уже ждут окончательного результата.

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