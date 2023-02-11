Психолог и педагог назвали несколько способов быстро выучить стихотворение наизусть

Сколько раз стихотворение нужно прочитать, чтобы запомнить быстро и надолго? Как выучить стих наизусть, если школьник не понимает отдельные слова? В каких условиях ребенок быстрее и легче запоминает текст? На самые частые вопросы родителей "Газете.