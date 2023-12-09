В Татарстане побит рекорд электропотребления на фоне морозов

Впервые в истории Татарстана был зафиксирован рекордный уровень потребления электрической мощности в размере 5 016 МВт, что на 69 МВт (или 1,4%) больше предыдущего рекорда, установленного 10 января этого года.
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