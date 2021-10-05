Американские СМИ признали Ка-52М «Аллигатор» лучше «Апач»

Похоже, что Америка твёрдо решила платить и каяться. И начала со священной коровы — американского ВПК! Правдоискательство буквально заело обитателей «града на холме», и они выпустили аналитический обзор: рейтинг лучших в мире вертолётов! Причём готовило его уважаемое отраслевое издание Military Watch, а результаты шокируют до глубины души! В призовой пятёрке списка целых 3 российских вертокрылых […] Показать полностью.