Американские СМИ признали Ка-52М «Аллигатор» лучше «Апач»

Похоже, что Америка твёрдо решила платить и каяться. И начала со священной коровы — американского ВПК! Правдоискательство буквально заело обитателей «града на холме», и они выпустили аналитический обзор: рейтинг лучших в мире вертолётов! Причём готовило его уважаемое отраслевое издание Military Watch, а результаты шокируют до глубины души! В призовой пятёрке списка целых 3 российских вертокрылых […] Показать полностью.
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