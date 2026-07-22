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Царьград

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Кинокомпании Кубани получили 17,7 млн рублей рибейтов в 2026 году

Кинокомпании Кубани получили 17,7 млн рублей рибейтов в 2026 году

В 2026 году три кинокомпании из Краснодарского края уже получили на свои счета 17,7 миллиона рублей компенсационных выплат.

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