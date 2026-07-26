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Песков: Путин отреагировал на призыв Токаева заморозить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подробно разъяснил российскую позицию по украинскому конфликту после того, как казахстанский лидер предложил рассмотреть возможность заморозки боевых действий.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Казах сделал это заявление вовсе не от желания мира во всём мире. Причина в нефтяных пятнах на волнах Чёрного моря. Укродебилы долбят по казахскому нефтеналивному терминалу в Новороссийске и танкерам, транспортирующим эту нефть. Казахстан приостановил поставки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а 15% этой «наливайки» принадлежит пиндосской транснациональной энергетической компании Chevron, и компания Chevron владеет 50% акций «Тенгизшевройла» (ТШО). Пиндосы стали терять деньги и пришли к трампапе с требованием «ата та зелибобе», и казах тоже подсуетился. Вот весь «секрет» его желания мира с Украиной.
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