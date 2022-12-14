СК заявил о задержании третьего подозреваемого по делу о крупном пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, которые привели к пожару в строительном магазине OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки», и смерти человека.
Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, которые привели к пожару в строительном магазине OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки», и смерти человека.
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