Журнал «Профиль»

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СК заявил о задержании третьего подозреваемого по делу о крупном пожаре в ТЦ "Мега Химки"

СК заявил о задержании третьего подозреваемого по делу о крупном пожаре в ТЦ "Мега Химки"

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, которые привели к пожару в строительном магазине OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки», и смерти человека.

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