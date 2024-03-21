В Екатеринбурге восстанавливают исторические здания

Восстановление исторического «Дома головы Симанова» в Екатеринбурге завершено на 75%. Полностью закончить реставрацию главного фасада и создать архитектурную подсветку здания планируется до конца лета 2024 года.
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