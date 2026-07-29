ФАС оштрафовала газораспределителей на 216 млн рублей в 2026 году

ФАС России за первое полугодие 2026 года наложила штрафы на газораспределительные компании на 216,2 млн рублей за задержки подключения к сетям, в том числе 60,4 млн рублей за нарушения стандартных процедур и 155,8 млн рублей в рамках догазификации.