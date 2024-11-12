Чёткий выстрел! Русский снайпер одной пулей из тяжёлой винтовки ликвидировал сразу несколько боевиков украинской армии

За время СВО качество снайперского вооружения значительно продвинулось вперёд.Стало известно о том, что в зоне спецоперации русский боец спецназа группировки войск "Днепр" с позывным Чёрный одним выстрелом из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 ликвидировал целую группу украинских боевиков на большом расстоянии.