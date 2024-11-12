Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кирилл Мелькумов
    Кто ходит на эту жабу 🤬???Лолите едва не по...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    О чём говорить, если они сидели и сидят наверху и законы под себя любимых принимают, а остальное тормозят..."Чтобы воровать б...
  • Василий Васильев
    Все таки Генерал не назвал ГЛАВНУЮ причину случившегося. А она кроется не в технике, а в человеческом ресурсе.  Точне...Атака на Москву в...

Чёткий выстрел! Русский снайпер одной пулей из тяжёлой винтовки ликвидировал сразу несколько боевиков украинской армии

Чёткий выстрел! Русский снайпер одной пулей из тяжёлой винтовки ликвидировал сразу несколько боевиков украинской армии

За время СВО качество снайперского вооружения значительно продвинулось вперёд.Стало известно о том, что в зоне спецоперации русский боец спецназа группировки войск "Днепр" с позывным Чёрный одним выстрелом из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 ликвидировал целую группу украинских боевиков на большом расстоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх