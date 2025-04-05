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Царьград

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Кирилл Крок: Театры и кино должны поднимать тему специальной военной операции

Кирилл Крок: Театры и кино должны поднимать тему специальной военной операции

Директор театра имени Вахтангова, Кирилл Крок, подчеркивает значимость проектов на тему специальной военной операции в искусстве.

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