«МЮ» активнее боролся бы с «Ливерпулем» за Нуньеса, если бы знал о желании Роналду уйти

«Манчестер Юнайтед» не ожидал от Криштиану Роналду просьбы продать его. Как информирует журналист The Athletic Лори Уитвелл, манкунианцы исходили из того, что португалец останется в команде на следующий сезон и продолжают на это рассчитывать.
«Манчестер Юнайтед» не ожидал от Криштиану Роналду просьбы продать его. Как информирует журналист The Athletic Лори Уитвелл, манкунианцы исходили из того, что португалец останется в команде на следующий сезон и продолжают на это рассчитывать.
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