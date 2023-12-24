Продукты, одежда, окопные свечи: в селе Воинка работает центр помощи бойцам СВО и фронтовым госпиталям

Сейчас, когда продолжается специальная военная операция, труд волонтёров как никогда важен. Как отметил во время прямой линии президент России Владимир Путин, государство обеспечивает военнослужащих всем необходимым довольствием, но неравнодушные люди по зову сердца, следуя своему гражданскому долгу, откликаются на любую просьбу российских бойцов, находящихся в зоне СВО, будь то тёплые вещи, домашняя еда, инструменты.