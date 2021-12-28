Губернатор Цивилев пообещал установить памятник погибшим на «Листвяжной» в Кузбассе

Памятник погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и спасателям установят в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 28 декабря на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда.