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Губернатор Цивилев пообещал установить памятник погибшим на «Листвяжной» в Кузбассе

Губернатор Цивилев пообещал установить памятник погибшим на «Листвяжной» в Кузбассе

Памятник погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и спасателям установят в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 28 декабря на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда.

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