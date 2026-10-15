Посол России по особым поручениям МИД Родион Мирошник в ходе диалога с председателем Комитета ООН по правам человека Чангрок Со заявил, что с начала 2026 года украинские дроны атаковали 277 пассажирских автобусов большой вместимости, выполнявших обычные внутригородские и междугородние рейсы.