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Новости Тамбова

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В Кирсанове вновь попытаются продать бывшую тюрьму

В Кирсанове вновь попытаются продать бывшую тюрьму

Здания бывшего СИЗО-4, расположенные на улице Пушкинской, 39, вновь выставили на торги. Первая попытка продать старую тюрьму, которая сейчас принадлежит муниципалитету, городские власти предприняли в феврале этого года.

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