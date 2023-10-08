В Кирсанове вновь попытаются продать бывшую тюрьму

Здания бывшего СИЗО-4, расположенные на улице Пушкинской, 39, вновь выставили на торги. Первая попытка продать старую тюрьму, которая сейчас принадлежит муниципалитету, городские власти предприняли в феврале этого года.
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