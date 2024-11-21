Четыре аэропорта Приангарья вошли в новый транспортный нацпроект

С 2025 года стартует новый национальный проект под названием «Эффективная транспортная система», в рамках которого планируется капитальное строительство и реконструкция четырех аэропортов Иркутской области.
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