«Твіттер»: зобов'язання щодо угоди з Маском не були порушені Раніше Ілон Маск відмовився від купівлі соціальної мережі, пославшись на нібито порушення умов, що передують угоді У понеділок компанія Twitter звинуватила Ілона Маска – найбагатша людина у світі – у «свідомому» порушенні угоди про купівлю компанії через кілька днів після того, як глава Tesla Inc […] Сообщение «Твіттер»: зобов'язання щодо угоди з Маском не було порушено появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.