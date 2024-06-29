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Военное обозрение

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Американский экономист Роджерс раскритиковал США за использование активов России

Американский экономист Роджерс раскритиковал США за использование активов России

Экономист из США назвал кражей использование российских активов для поддержки Украины.

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