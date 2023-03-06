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Обозреватель Никифорова: американцы захотели увидеть Путина на посту президента США

Обозреватель Никифорова: американцы захотели увидеть Путина на посту президента США

Американцы устали выбирать между действующим лидером США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, участвующими в предвыборной гонке, а потому изъявили желание видеть у руля такого человека, как президент России Владимир Путин.

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