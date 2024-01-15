Wildberries устанавливает местонахождение 16 человек после пожара на складе

Как отметили в Wildberries, сейчас проводится проливка и разборка конструкций.<strong>Местонахождение 16 человек, которые были на петербургском складе Wildberries во время пожара 13 января, все еще устанавливается.
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