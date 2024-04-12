Переписки российских детей в социальных сетях стали доступны мошенникам

По данным портала Cybernews, ошибки в настройке системы безопасности приложения KidSecurity привели к тому, что злоумышленникам стали доступны переписки в социальных сетях, личные данные и даже возможности прослушивания разговоров детей.
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