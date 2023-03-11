Военное обозрение

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Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе: В войне за Тайвань первым шагом должно быть потопление китайских кораблей

В Соединённых Штатах продолжают сильно «беспокоиться» о судьбе далёкого от них острова Тайвань и выступать его защитником.

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