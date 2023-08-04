1. «Зенит» объявил о завершении перехода Малкома в «Аль-Хилаль». Футболист тепло попрощался с клубом, Россией и Семаком – изучайте его прощальное письмо читателям Sports.
Роналду спас «Аль-Наср» в концовке, Малком попрощался с «Зенитом», Дембеле переходит в «ПСЖ», УАФ просит исключить россиян из УЕФА и другие новости
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КузнецовВВ
В Шотландии в городе Глазго вчера стартовал глобальный чемпионат мира по велоспорту. Впервые в истории международная федерация велоспорта решила провести объединенный чемпионат по всем видам гонок в одном городе. Будут разыграны медали практически во всех олимпийских, и нескольких неолимпийских видах гонок. Вчера в программе было три вида гонок на трека, в воскресенье в борьбу вступают специалисты шоссейных гонок, также в выходные разыграют первые медали представители маунтинбайка и ВМХ. Самым ярким событием вчерашнего дня стал мировой рекорд женской сборной Германии в гонке преследования на треке. Немки проехали 3 круга длиной по 333 и 1/3 метра ( примерно километр ) со временем 45,845 секунды опередив в финале сборную хозяек турнира.
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13 час.
КузнецовВВ
глобальный чемпионат продлиться до 13 августа, некоторые гонки будут показаны по российскому ТВ. в частности канал Матч Арена собирается 6 августа транслировать мужскую групповую гонку на шоссе. Старт 271 километровой гонки из Эдинбурга в Глазго запланирован к показу с 11:30 до 12:30, затем перерыв на трансляцию чемпионата России по легкой атлетике, и начиная примерно с 16:30 и до 18:30 все самое интересное на финишных километрах.
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13 час.
КузнецовВВ
УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов на сезон-2023/2024. Россия в новой версии рейтинга осталась на 25-м месте, что является худшим результатом в истории. Выше России в таблице Кипр (23) и Румыния (24), ниже — Венгрия (26) и Болгария (27). Но самое интересное в этом рейтинге то, что впервые за многие годы пятое место рейтинга покинул чемпионат Франции. Теперь Лига 1 только шестая, а на пятое место поднялась Голландия.
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8 час.
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