Роналду спас «Аль-Наср» в концовке, Малком попрощался с «Зенитом», Дембеле переходит в «ПСЖ», УАФ просит исключить россиян из УЕФА и другие новости

КузнецовВВ В Шотландии в городе Глазго вчера стартовал глобальный чемпионат мира по велоспорту. Впервые в истории международная федерация велоспорта решила провести объединенный чемпионат по всем видам гонок в одном городе. Будут разыграны медали практически во всех олимпийских, и нескольких неолимпийских видах гонок. Вчера в программе было три вида гонок на трека, в воскресенье в борьбу вступают специалисты шоссейных гонок, также в выходные разыграют первые медали представители маунтинбайка и ВМХ. Самым ярким событием вчерашнего дня стал мировой рекорд женской сборной Германии в гонке преследования на треке. Немки проехали 3 круга длиной по 333 и 1/3 метра ( примерно километр ) со временем 45,845 секунды опередив в финале сборную хозяек турнира.

КузнецовВВ глобальный чемпионат продлиться до 13 августа, некоторые гонки будут показаны по российскому ТВ. в частности канал Матч Арена собирается 6 августа транслировать мужскую групповую гонку на шоссе. Старт 271 километровой гонки из Эдинбурга в Глазго запланирован к показу с 11:30 до 12:30, затем перерыв на трансляцию чемпионата России по легкой атлетике, и начиная примерно с 16:30 и до 18:30 все самое интересное на финишных километрах.