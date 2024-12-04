«От масла для ВСУ страдала желудком три дня. Я не шучу» – советница зама Умерова

Качество продуктов, составляющих рацион ВСУ, вселяет «какой-то ужас». Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» Борислава Березы заявила советница замминистра обороны Украины по вопросам закупок Дана Яровая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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