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Экс-игрок «Питтсбурга» Джонсон скончался, порезав шею коньком

Экс-игрок «Питтсбурга» Джонсон скончался, порезав шею коньком

Спортсмену было 29 лет.фото: panthers.co.uk--> Американский хоккеист команды «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался после того, как ему коньком рассекли шею в матче Британской элитной хоккейной лиги (EIHL), сообщает пресс-служба клуба.

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